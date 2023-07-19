Минобороны РФ объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства

В ведомстве указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

«Страны, под чьими флагами будут следовать суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины», - отмечается в сообщении.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

