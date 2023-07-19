Минобороны РФ объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства
Россия объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
«Страны, под чьими флагами будут следовать суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины», - отмечается в сообщении.
Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru