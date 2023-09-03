Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск

Украинская армия не сможет остановить наступление российских военных на Купянск, сообщил во время эфира на своем YouTube-канале экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, контрнаступление оказалось провальным из-за технического превосходства российских военных и неэффективности использованной Украиной тактики. При этом украинские военные начали терять контроль над своей обороной.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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