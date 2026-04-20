В РАН объяснили, почему цунами в Японии не опасно для России
Цунами, возникшее после землетрясения в Японии, не представляет опасности для России, хотя волны могут достичь Курильских островов, сообщил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
По его словам, даже если волны дойдут до российских берегов, их высота будет незначительной — на уровне нескольких сантиметров, что исключает серьезный ущерб. Он пояснил, что многое зависит от района, где произошло землетрясение: если в Тихом океане, то распространение волн в сторону Курильских островов возможно.
Шебалин напомнил, что при сильном землетрясении у берегов Камчатки 29 июля 2025 года с магнитудой 8,8 также возникло цунами, однако тогда обошлось без значительных последствий, поскольку регион был готов к подобным явлениям.
Он подчеркнул, что текущая ситуация не вызывает серьезных опасений для российских территорий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ВС предложил смягчить наказания по наркотическим статьям УК
- В РАН объяснили, почему цунами в Японии не опасно для России
- Врач назвал плавание лучшей профилактикой сколиоза у детей
- Силы ПВО сбили 22 беспилотника над регионами России и Черным морем
- Реальная угроза: Когда россиянам заблокируют оплату VPN
- Россиянин погиб при падении с высоты на Пхукете
- За поддельные акцизные марки могут ввести до восьми лет тюрьмы
- США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана
- Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране
- Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана