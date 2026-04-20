В РАН объяснили, почему цунами в Японии не опасно для России

Цунами, возникшее после землетрясения в Японии, не представляет опасности для России, хотя волны могут достичь Курильских островов, сообщил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, даже если волны дойдут до российских берегов, их высота будет незначительной — на уровне нескольких сантиметров, что исключает серьезный ущерб. Он пояснил, что многое зависит от района, где произошло землетрясение: если в Тихом океане, то распространение волн в сторону Курильских островов возможно.

В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Шебалин напомнил, что при сильном землетрясении у берегов Камчатки 29 июля 2025 года с магнитудой 8,8 также возникло цунами, однако тогда обошлось без значительных последствий, поскольку регион был готов к подобным явлениям.

Он подчеркнул, что текущая ситуация не вызывает серьезных опасений для российских территорий, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Zuma
