В РАН объяснили, почему цунами в Японии не опасно для России

Цунами, возникшее после землетрясения в Японии, не представляет опасности для России, хотя волны могут достичь Курильских островов, сообщил NEWS.ru директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По его словам, даже если волны дойдут до российских берегов, их высота будет незначительной — на уровне нескольких сантиметров, что исключает серьезный ущерб. Он пояснил, что многое зависит от района, где произошло землетрясение: если в Тихом океане, то распространение волн в сторону Курильских островов возможно.