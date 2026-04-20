Стоматолог предупредил о риске отторжения имплантов у курильщиков

Курение значительно повышает риск отторжения зубных имплантов и мешает их приживлению в костной ткани, заявил «Ленте.ру» хирург-имплантолог клиники «Дантистофф» Самвел Баграмян.

По его словам, у курильщиков вероятность отторжения импланта примерно в 2 раза выше, чем у некурящих. Это связано с тем, что никотин сужает сосуды, из-за чего десны получают меньше кислорода и питательных веществ, необходимых для заживления.

Врач также отметил, что курение ослабляет защитные функции организма, повышая риск инфекций и воспалений. Кроме того, смолы и токсины способствуют образованию налета, в котором размножаются бактерии, способные разрушать костную ткань вокруг импланта.

Баграмян добавил, что процесс приживления обычно занимает от трех до шести месяцев, и любые факторы, мешающие заживлению в этот период, могут привести к отторжению импланта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
