ВС предложил смягчить наказания по наркотическим статьям УК

Верховный суд России предложил сократить максимальные сроки лишения свободы по статье 228 УК РФ и расширить применение наказаний без изоляции, следует из законопроекта, подготовленного в мае 2025 года по поручению президента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд предлагает снизить верхний предел наказания за хранение наркотиков без цели сбыта: при крупном размере — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет, указав, что действующие санкции являются излишне суровыми. Также предлагается не лишать свободы впервые осужденных за хранение в значительном размере, культивирование наркосодержащих растений и подделку рецептов, поскольку такие преступления часто совершают люди с зависимостью, нуждающиеся в лечении.