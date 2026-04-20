ВС предложил смягчить наказания по наркотическим статьям УК
Верховный суд России предложил сократить максимальные сроки лишения свободы по статье 228 УК РФ и расширить применение наказаний без изоляции, следует из законопроекта, подготовленного в мае 2025 года по поручению президента. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Суд предлагает снизить верхний предел наказания за хранение наркотиков без цели сбыта: при крупном размере — с 10 до 5 лет, при особо крупном — с 15 до 10 лет, указав, что действующие санкции являются излишне суровыми. Также предлагается не лишать свободы впервые осужденных за хранение в значительном размере, культивирование наркосодержащих растений и подделку рецептов, поскольку такие преступления часто совершают люди с зависимостью, нуждающиеся в лечении.
Инициатива была разработана после обсуждения с Советом по правам человека в декабре 2023 года, где сообщалось о высокой доле осужденных по этим статьям среди молодежи.
Правительство готово поддержать проект при условии исключения норм о снижении сроков по более тяжким составам, указав на риски пересмотра приговоров, возможного освобождения осужденных и их повторного вовлечения в незаконный оборот наркотиков, передает «Радиоточка НСН».
