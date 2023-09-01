InfoBRICS: Крах наступления ВСУ доказал неспособность Киева захватить Крым

В ночь на 30 августа ВСУ пытались высадить десант в Крыму. В Минобороны сообщили, что самолетом морской авиации Черноморского Флота в были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Сивков рассказал, на что рассчитывали военные ВСУ. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что десант планировал диверсии на объектах инфраструктуры и подрыв российских кораблей.

