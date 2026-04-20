Юрист оценил перспективы засудить Украину за загрязнение Черного моря
Даже коллективная жалоба пострадавших стран не принесет успеха, заявил НСН Валерий Ванин.
Киевский режим должен признавать решения в свой адрес и исполнять их самостоятельно, так как нет никаких механизмов принуждения, поэтому никакого наказания не последует, рассказал юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН.
Украинское государство должно быть привлечено к ответственности за экологический терроризм. Удары беспилотников по Туапсе привели к катастрофе международного уровня, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН. Ванин усомнился, что это возможно.
«Не важно, куда именно обращаться — в ООН или куда либо еще. Суд между государствами осложнен тем обстоятельством, что стороны должны признавать суверенитет суда в отношении себя. То есть, наказать Украину возможно, только если она признает исполнение решений, а в противном случае нет никакого механизма принуждения к его реализации. К тому же таких прецедентов не было. Даже коллективный иск пострадавших стран не поможет. Получится как в одном юмористическом фильме — “Я на вас жалобу подам коллективную”. Сегодня, к сожалению, мало кто обращается к нормам международного права. Перспектив тут мало», — подчеркнул юрист.
Ранее Ванин оценил в эфире НСН перспективы России вернуть свои замороженные активы в европейском суде.
