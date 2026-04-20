Любая информация о том, что люди получили гены сопротивления к антибиотикам нуждается в дополнительной проверке, так как это невозможно на клеточном уровне, сообщил профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Александр Апт в беседе с НСН.

У новорожденных детей уже в первые часы жизни могут обнаруживаться гены, связанные с устойчивостью к антибиотикам. Об этом на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней в Мюнхене сообщила группа ученых из Университета Аристотеля в Салониках. Апта удивили эти данные.