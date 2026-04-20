Генетик удивился заявлениям об «устойчивости» младенцев к антибиотикам
Человек не может сопротивляться лекарствам на генетическом уровне, заявил НСН Александр Апт.
Любая информация о том, что люди получили гены сопротивления к антибиотикам нуждается в дополнительной проверке, так как это невозможно на клеточном уровне, сообщил профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ Александр Апт в беседе с НСН.
У новорожденных детей уже в первые часы жизни могут обнаруживаться гены, связанные с устойчивостью к антибиотикам. Об этом на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней в Мюнхене сообщила группа ученых из Университета Аристотеля в Салониках. Апта удивили эти данные.
«Человек к антибиотикам неустойчив. Устойчивы к ним возбудители заболевания. У млекопитающих нет таких генов в отличие от бактерий. Потому что они постоянно сталкиваются с лекарствами. Информация была озвучена на конференции, а не опубликована в статье в научном журнале. Всегда надо смотреть уровень публикации и заявлений. Это звучит противоестественно для моего уха. Это просто невозможно объяснить. Механизм противодействия антибиотикам у бактерий — это горизонтальный перенос генов. У нас в клетках есть ядро, окруженное оболочкой, поэтому перенос генов — это крайне редкое эволюционное событие», — подчеркнул он.
Ранее заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин объяснил НСН, какие проблемы у российской генетики.
