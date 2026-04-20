Суд в Москве заблокировал сайт с инструкцией по созданию взрывчатки
Останкинский районный суд Москвы ограничил доступ к сайту с пошаговой инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ, материалы дела появились у РЕН ТВ.
Как установил суд, интернет-ресурс находился в открытом доступе, и любой пользователь мог ознакомиться с описанием создания взрывчатки в домашних условиях. В суде отметили, что подобная информация может быть использована при подготовке терактов и массовых беспорядков.
По данным телеканала, это не первый случай блокировки подобных ресурсов весной этого года.
31 марта были удалены сайты с инструкциями по ложным сообщениям о терактах, а 6 марта суд также запретил ресурсы с описанием изготовления зажигательных смесей, передает https://ren.tv/news/v-rossii/1421586-sud-zablokiroval-sait-s-instruktsiei-po-izgotovleniiu-vzryvchatki
