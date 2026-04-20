Названы частые причины налоговых проверок онлайн-продавцов

Даже незначительные расхождения в отчетности компании могут стать поводом для налоговой проверки, сообщил «Ленте.ру» эксперт Денис Ломакин.

По его словам, налоговые органы автоматически сопоставляют данные маркетплейсов с отчетностью продавцов и фиксируют любые несоответствия. При их обнаружении в компанию может быть направлен запрос или назначена проверка.

Среди частых причин риска Ломакин назвал расхождение данных между площадками и налоговой отчетностью, а также смешение потоков между разными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Например, использование общей инфраструктуры может быть расценено как дробление бизнеса.

Эксперт добавил, что эксперимент ФНС по обмену данными с маркетплейсами завершится в конце года и закрепит переход к постоянному цифровому контролю, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
