Назван вероятный сценарий решения ЦБ по ключевой ставке
Банк России на заседании 24 апреля, вероятно, снизит ключевую ставку, при этом решение, по мнению экспертов, запаздывает, сообщил «Ленте.ру» доктор экономических наук Юрий Мосейкин.
Он отметил, что большинство специалистов прогнозируют снижение на 0,5%, и этот вариант выглядит наиболее вероятным. При этом экономист допускает и более резкое изменение — до 1%, учитывая давление на регулятора, хотя такой шаг считает менее обоснованным.
Мосейкин также усомнился в аргументах ЦБ о перегреве экономики, указав на отсутствие устойчивого роста ВВП. По его словам, текущие государственные расходы не увеличивают предложение потребительских товаров, а лишь усиливают инфляционное давление, что привело к замедлению экономического роста почти до нуля.
Экономист подчеркнул, что снижать ставку необходимо, однако делать это следует постепенно, поскольку быстрых изменений в инвестициях, производстве и рынке труда ожидать не приходится, передает «Радиоточка НСН».
