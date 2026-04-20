Врач назвал плавание лучшей профилактикой сколиоза у детей

Плавание считается наиболее эффективным способом профилактики сколиоза у детей, также важную роль играет регулярная зарядка, сообщил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов.

По его словам, для укрепления мышц спины и поддержания тонуса родителям стоит отдавать детей на занятия плаванием или другими водными видами спорта. Он пояснил, что нагрузка в воде и ее давление помогают поддерживать здоровье позвоночника.

Специалист также отметил, что для профилактики сутулости важно регулярно выполнять упражнения и включать в режим дня простую физическую активность.

Термитов добавил, что сочетание водных тренировок и зарядки способствует гармоничному развитию мышц и снижает риск проблем с позвоночником, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социальной политики
