Врач назвал плавание лучшей профилактикой сколиоза у детей
Плавание считается наиболее эффективным способом профилактики сколиоза у детей, также важную роль играет регулярная зарядка, сообщил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Термитов.
По его словам, для укрепления мышц спины и поддержания тонуса родителям стоит отдавать детей на занятия плаванием или другими водными видами спорта. Он пояснил, что нагрузка в воде и ее давление помогают поддерживать здоровье позвоночника.
Специалист также отметил, что для профилактики сутулости важно регулярно выполнять упражнения и включать в режим дня простую физическую активность.
Термитов добавил, что сочетание водных тренировок и зарядки способствует гармоничному развитию мышц и снижает риск проблем с позвоночником, передает «Радиоточка НСН».
