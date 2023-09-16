Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море полностью заблокировано для Украины
Киев потерял доступ к Черному морю из-за присутствия в нем флота России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
По его словам, российская сторона фактически заблокировала любые перевозки по Черному морю.
Соскин уточнил, что Украина не может экспортировать свои товары по морю, поскольку в регионе присутствует флот РФ, и теперь Киев вынужден искать альтернативные решения для отправки продукции за границу. По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не был готов к такому повороту.
Ранее российские средства радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА над Ливенским районом Орловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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