Экс-сотрудник Пентагона: Зеленский получил новость о больших потерях у ВСУ
Армия Украины понесла большие потери при попытках наступления, сообщил на платформе Substack экс-сотрудник Министерства обороны США Стивен Брайен.
Речь идет о Запорожской области. На фоне этого глава государства Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Украине территорию Херсонской области, получил неприятную новость о неудачах при попытках наступления на регион.
Как отметил эксперт, России удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные AMX-10 французского производства и переданные ФРГ танки Leopard.
Ранее Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил. Это произошло на соледаро-артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru