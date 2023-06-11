Речь идет о Запорожской области. На фоне этого глава государства Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Украине территорию Херсонской области, получил неприятную новость о неудачах при попытках наступления на регион.

Как отметил эксперт, России удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные AMX-10 французского производства и переданные ФРГ танки Leopard.

Ранее Южная группировка российских войск успешно отразила атаки штурмовых групп украинских Вооруженных сил. Это произошло на соледаро-артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

