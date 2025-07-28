Названы наиболее популярные схемы обмана у телефонных мошенников
Телефонные мошенники по разному обманывают мужчин и женщин. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
По его словам, у злоумышленников есть несколько схем обмана. Для мужчин, как правило, используют вариант с содействием спецслужбам. Женщин же чаще всего пугают потерей недвижимости, а также тем, что кто-то взял кредит.
«Людям внушают, что работники банка — мошенники, что в сговоре участковый и местные опера. А вот честные «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ выводят их на чистую воду», — пояснил Соловьев.
Он добавил, что мошенники стараются работать с людьми от 70 лет и старше, у которых мало родственников, но есть своя жилплощадь и счета в лидирующих на рынке банках.
Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и больше 60 млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru