В Шереметьево отменены или задержаны десятки рейсов «Аэрофлота». В авиакомпании сообщили о «сбое в работе информационных сервисов», но не назвали причину. Ответственность за сбой на себя взяли анонимные хакеры, которые сообщили о взломе систем. По их заявлениям, операция длилась около года и завершилась якобы полным уничтожением внутренней ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Как подтвердили в Генеральной прокуратуре, причиной сбоя информационных систем «Аэрофлота» является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Раевский допустил, что на восстановление работы потребуется от нескольких дней до бесконечности.

«По идее, у крупной компании должны быть системы дублирования, системы катастрофоустойчивости. Конечно, то, что мониторинг в течение двух лет не выявил никакой подозрительной активности, тоже представляется довольно странным. Однако сейчас, возможно, на восстановление может уйти от нескольких дней до бесконечности. Если все нормально сделано, есть резервные копии, то восстановиться можно довольно быстро. Если же нет, возможно, вообще не получится восстановить. С нуля создавать все долго, скорее невозможно. В этом случае "Аэрофлот" в том виде, в котором мы сегодня знаем авиакомпанию, перестанет существовать. Надеюсь, до этого не дойдет», - заявил он.