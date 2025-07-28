«От пары дней до бесконечности»: Как быстро «Аэрофлот» восстановится после атаки хакеров
Нет уверенности в том, что переход на российское ПО защитил бы ИТ-инфраструктуру «Аэрофлота» от хакерской атаки, пояснил НСН Алексей Раевский.
На восстановление работы сервисов «Аэрофлот» после хакерской атаки может потребоваться от нескольких дней до бесконечности, при этом если у авиакомпании нет резервных копий, это лишит ее возможности функционировать, как прежде, отметил в беседе с НСН гендиректор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
В Шереметьево отменены или задержаны десятки рейсов «Аэрофлота». В авиакомпании сообщили о «сбое в работе информационных сервисов», но не назвали причину. Ответственность за сбой на себя взяли анонимные хакеры, которые сообщили о взломе систем. По их заявлениям, операция длилась около года и завершилась якобы полным уничтожением внутренней ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Как подтвердили в Генеральной прокуратуре, причиной сбоя информационных систем «Аэрофлота» является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Раевский допустил, что на восстановление работы потребуется от нескольких дней до бесконечности.
«По идее, у крупной компании должны быть системы дублирования, системы катастрофоустойчивости. Конечно, то, что мониторинг в течение двух лет не выявил никакой подозрительной активности, тоже представляется довольно странным. Однако сейчас, возможно, на восстановление может уйти от нескольких дней до бесконечности. Если все нормально сделано, есть резервные копии, то восстановиться можно довольно быстро. Если же нет, возможно, вообще не получится восстановить. С нуля создавать все долго, скорее невозможно. В этом случае "Аэрофлот" в том виде, в котором мы сегодня знаем авиакомпанию, перестанет существовать. Надеюсь, до этого не дойдет», - заявил он.
По словам собеседника НСН, нельзя однозначно сказать, помог бы переход на российское программное обеспечение избежать подобной хакерской атаки.
«Обычно никто не говорит, как защищается. Никто этого не знает, а те, кто знает, не скажут. Однако по таким инцидентам можно делать выводы. Общие рекомендации в конкретном случае смысла не имеют. Это все равно, что прийти к врачу с какой-то болячкой, а он скажет: надо здоровый образ жизни вести. Конечно, переход на российское ПО - один из важных факторов, но он не единственный. Какого-то одного фактора, серебряной пули, нет. Каждую задачу надо решать комплексно и конкретно. Где-то имеет смысл переходить на российский софт, где-то этот переход можно планировать вторым приоритетом, потому что есть более важные вопросы», - пояснил он.
Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с «Радиоточкой НСН» предположил, что уязвимость была найдена, поскольку авиакомпания так и не перешла на российский софт. Он считает, что «Аэрофлот» столкнется с исками от недовольных пассажиров и коллапсом при регистрации на рейсы.
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