Пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»

В Генпрокуратуре подтвердили, что причиной сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» стали хакеры При обрушении части пятиэтажного дома в Астрахани пострадали три человека Украина не ответила предложение России создать три рабочие группы Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня В Институте космической политики не поверили, что многоразовые ракеты-носители появятся в России через два года