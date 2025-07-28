Пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»

Пассажиров пережившего масштабный «Аэрофлота» пересадят на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Aэрофлот» отменил 42 рейсa из Москвы из-за сбоя

Отмечается, что решение было принято ведомством совместно с Росавиацией и авиаперевозчиком, которому оказывется вся необходимая помощь.

«Команда специалистов «Аэрофлота» работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов», - говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что отмена рейсов «Аэрофлота» связана со сбоем в информационной системе, который произошёл в результате хакерской атаки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Ferry Octavian
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