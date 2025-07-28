Генпрокуратура подтвердила хакерскую атаку на «Аэрофлот»

Уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации было возбуждено по факту сбоя в информационной системе «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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В ведомстве указали, что причиной сбоя, из-за которого были задержаны и отменены рейсы в аэропорту Шереметьево, стала хакерская атака.

«Организованы надзорные мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что из-за сбоя информационных систем были отменены более 40 рейсов из Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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