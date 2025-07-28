Русский голос Осла из «Шрека» заявил о готовности вернуться к роли

Актёр и режиссёр дубляжа Вадим Андреев заявил о готов вернуться к озвучиванию роли Осла из мультфильмов о Шреке. Об этом пишет «Газета.Ru».

Озвучивавший «Гарри Поттера» Андреев заявил, что не будет работать над сериалом HBO

В оригинале Осла озвучивает голливудский актёр Эдди Мерфи, который объявил, что стартовала работа над спин-оффом, который посвящён одному из главных героев франшизы.

Комментируя эту информацию, Андреев указал, что готов снова озвучить Осла, несмотря на перерыв в 15 лет, но только при одном условии.

«Если будет официальный дубляж для России, то конечно. Если это полупиратские дела — конечно, нет», - заключил артист.

Ранее студия Dreamworks объявила о переносе премьеры анимационного фильма «Шрек 5» с июля на декабрь 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: DreamWorks
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