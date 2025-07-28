Россиянам рассказали, что видят люди во время клинической смерти

После выхода из состояния клинической смерти люди, как правило, ничего не рассказывают. Об этом сайту aif.ru рассказал ставший священнослужителем реаниматолог Сергей Сеньчуков.

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По его словам, если эти люди о чём-то и говорят, то, в большинстве случаев, это «свет в конце тоннеля», что может быть связано с эффектом угасания мозга.

«У нас нет возможности это проверить. Мы не можем знать, что происходит в мозге, когда он угасает», - заключил Сеньчуков.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что перенес две клинические смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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