Россиянам рассказали, что видят люди во время клинической смерти

По его словам, если эти люди о чём-то и говорят, то, в большинстве случаев, это «свет в конце тоннеля», что может быть связано с эффектом угасания мозга.

«У нас нет возможности это проверить. Мы не можем знать, что происходит в мозге, когда он угасает», - заключил Сеньчуков.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что перенес две клинические смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».