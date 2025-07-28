Роскомнадзор ответил на слухи о блокировке WhatsApp и VPN
Решения об ограничении доступа к тем или иным платформам принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до граждан через официальные каналы. Об этом заявили в Роскомнадзоре.
Так в ведомстве прокомментировали слухи о якобы блокировке в РФ с 1 августа мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещённой в РФ экстремистской Meta) и иностранных VPN-сервисов.
«Призываем доверять только официальной информации», - говорится в сообщении.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский назвал вбросом информацию о якобы блокировке WhatsApp в РФ с 1 августа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru