Экс-сенатор США: битва за Артемовск стала крупнейшей со времен Второй мировой
Битва за Артемовск (Бахмут) стала крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны, заявил РИА Новости бывший сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.
«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой», - сказал он.
Блэк отметил, что на Западе не спешат признавать поражение Украины. По словам сенатора, Киев понес огромные потери в живой силе и технике.
Политик предположил, что неудача в Артемовске подтолкнет руководство Украины к контрнаступлению. Самым разумным решением для Киева будет начало мирных переговоров, считает экс-сенатор.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. Он сообщил, что группа покинет передовую для переформирования и дооснащения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru