Экс-сенатор США: битва за Артемовск стала крупнейшей со времен Второй мировой

«Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой», - сказал он.

Блэк отметил, что на Западе не спешат признавать поражение Украины. По словам сенатора, Киев понес огромные потери в живой силе и технике.

Политик предположил, что неудача в Артемовске подтолкнет руководство Украины к контрнаступлению. Самым разумным решением для Киева будет начало мирных переговоров, считает экс-сенатор.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. Он сообщил, что группа покинет передовую для переформирования и дооснащения, передает «Радиоточка НСН».

