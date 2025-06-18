СМИ: Иран применил новое поколение ракет при ударе по Израилю
Иран мог задействовать новое поколение баллистических ракет при недавнем ударе по Израилю, сообщает государственное агентство Fars. Соответствующее вооружение, предположительно, использовалось в ходе атаки, которая произошла вечером в среду.
Информагентство отмечает, что речь может идти о модернизированных ракетах, ранее не применявшихся в боевых действиях. Подробности о типе ракет и их технических характеристиках не приводятся, отмечает RT.
Накануне иранские СМИ сообщили о новой волне ударов по израильской территории. Официальный Тегеран не раскрывал детали операции, но подчеркивал, что она носит ответный характер.
Атака стала продолжением эскалации в регионе после израильской операции против объектов в Иране 13 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru