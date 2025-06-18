СМИ: Иран применил новое поколение ракет при ударе по Израилю

Иран мог задействовать новое поколение баллистических ракет при недавнем ударе по Израилю, сообщает государственное агентство Fars. Соответствующее вооружение, предположительно, использовалось в ходе атаки, которая произошла вечером в среду.

Информагентство отмечает, что речь может идти о модернизированных ракетах, ранее не применявшихся в боевых действиях. Подробности о типе ракет и их технических характеристиках не приводятся, отмечает RT.