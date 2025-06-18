Михайлов рассказал, как потерял сознание во время подготовки к роли Раскольникова
Народный артист России Александр Михайлов признался, что во время репетиций своего первого спектакля по «Преступлению и наказанию» потерял сознание из-за сильного эмоционального перенапряжения. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru на полях Забайкальского международного кинофестиваля.
По словам актера, роль Раскольникова оказалась для него настолько психологически тяжелой, что он буквально измотал себя, просыпаясь по ночам в холодном поту. Ему регулярно снилось, будто он убивает старуху-процентщицу — ключевой эпизод произведения Достоевского.
Михайлов подчеркнул, что неподготовленному молодому артисту очень сложно прикасаться к подобному материалу. Он отметил, что хотя актер может безопасно пережить множество ролей, иногда одна единственная способна нанести серьезный удар по психике.
Он призвал начинающих артистов бережнее относиться к проработке персонажей и быть внимательными к собственному эмоциональному состоянию при работе с драматическим материалом, передает «Радиоточка НСН».
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