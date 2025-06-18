Названы причины отказа в ипотеке в 2025 году

Банки отклоняют почти каждую вторую заявку на ипотеку, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Как пояснил aif.ru финансовый аналитик Алексей Лашко, главными причинами отказа в 2025 году остаются недостаточный официальный доход, испорченная кредитная история, долги, просрочки и отсутствие «белой» зарплаты.

Он отметил, что заемщику стоит заранее оценивать свою кредитную нагрузку: закрыть неиспользуемые кредитные карты, погасить долги и постараться улучшить кредитную репутацию.