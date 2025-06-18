Названы причины отказа в ипотеке в 2025 году
Банки отклоняют почти каждую вторую заявку на ипотеку, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Как пояснил aif.ru финансовый аналитик Алексей Лашко, главными причинами отказа в 2025 году остаются недостаточный официальный доход, испорченная кредитная история, долги, просрочки и отсутствие «белой» зарплаты.
Он отметил, что заемщику стоит заранее оценивать свою кредитную нагрузку: закрыть неиспользуемые кредитные карты, погасить долги и постараться улучшить кредитную репутацию.
Одним из решений может быть рефинансирование текущих обязательств, а также постепенное восстановление доверия банков через ответственное пользование даже небольшими кредитными лимитами.
Эксперт также рекомендовал обратить внимание на альтернативные источники дохода и возможность привлечения поручителя. Дополнительным аргументом в пользу одобрения займа может стать увеличение первоначального взноса, например, за счет продажи неиспользуемого имущества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru