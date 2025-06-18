Певица Стефания Дамоцидус выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

Эксперты называют Дамоцидус одной из самых ярких вокалисток современного российского джаза. Именно вокруг нее объединился в 2022 году московский коллектив «100% Jazz Band».

В рамках проекта «Джаз на воде» Радио JAZZ 89.1 и флотилии «Рэдиссон Ройал» каждый четверг в столице проходят живые джазовые концерты в атмосфере речных круизов, романтики и огней вечерней столицы в отражении волн.

Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».



Ранее проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь, напоминает НСН.

