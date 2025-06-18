Певица Стефания Дамоцидус выступит в рамках проекта «Джаз на воде»
В рамках проекта «Джаз на воде» 19 июня в Москве выступит восходящая джазовая звезда Стефания Дамоцидус и коллектив «100% Jazz Band».
В программе концерта путешествие в золотую эру джаза – легендарные и самые горячие композиции, которые исполняли в сове время Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Дорис Дэй, Нина Симон и Фрэнк Синатра.
Эксперты называют Дамоцидус одной из самых ярких вокалисток современного российского джаза. Именно вокруг нее объединился в 2022 году московский коллектив «100% Jazz Band».
В рамках проекта «Джаз на воде» Радио JAZZ 89.1 и флотилии «Рэдиссон Ройал» каждый четверг в столице проходят живые джазовые концерты в атмосфере речных круизов, романтики и огней вечерней столицы в отражении волн.
Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».
Ранее проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь, напоминает НСН.
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