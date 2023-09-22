В США заявили, что провал Зеленского в ООН ведет к завершению конфликта

Провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщил в социальной сети X ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

СМИ: Зеленский прибыл в конгресс США

Он отметил «холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН». Также эксперт указал на нарост числа презирающих президента жителей западных стран. Все это, как считает Дрейвен, создают впечатление, что конфликт почти закончился. Кроме того, украинская армия не способна создавать хотя бы видимость действий.

Как стало известно ранее, Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияООНУкраинаВладимир Зеленский

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