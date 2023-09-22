Он отметил «холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН». Также эксперт указал на нарост числа презирающих президента жителей западных стран. Все это, как считает Дрейвен, создают впечатление, что конфликт почти закончился. Кроме того, украинская армия не способна создавать хотя бы видимость действий.

Как стало известно ранее, Зеленскому не дали выступить перед конгрессом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

