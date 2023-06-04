Экс-разведчик США: ВСУ не смогут скрыться от спутников России

По его словам, российские аппараты радиолокационного наблюдения оснащены камерами с точностью до одного метра. При этом им не помеха облачность или дожди. «Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — указал эксперт.

Ранее Риттер назвал причину возможного провала контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

