Экс-разведчик США: ВСУ не смогут скрыться от спутников России
4 июня 202301:57
Спутники России отслеживают все передвижения украинских военных, сообщил в своем YouTube-канале экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
По его словам, российские аппараты радиолокационного наблюдения оснащены камерами с точностью до одного метра. При этом им не помеха облачность или дожди. «Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — указал эксперт.
Ранее Риттер назвал причину возможного провала контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru