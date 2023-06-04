Экс-разведчик США: ВСУ не смогут скрыться от спутников России

Спутники России отслеживают все передвижения украинских военных, сообщил в своем YouTube-канале экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Риттер: Российские войска сожгут танки Challenger 2

По его словам, российские аппараты радиолокационного наблюдения оснащены камерами с точностью до одного метра. При этом им не помеха облачность или дожди. «Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — указал эксперт.

Ранее Риттер назвал причину возможного провала контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСпутник

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