Экс-разведчик США объяснил возможный провал контрнаступления ВСУ
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для Sputnik назвал причину возможного провала контрнаступления ВСУ.
Военный считает, что украинская армия сильно уступает российской. Он отметил, что Киеву не хватает солдат, а обученные в западных странах бригады не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий.
«Когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, «никогда», - констатировал он.
Риттер призвал Киев не делать ставку на западное вооружение. Россия научилась эффективно на него реагировать, добавил эксперт.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал бои в Артемовске (Бахмут) подготовкой к контрнаступлению ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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