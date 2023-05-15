Экс-разведчик США объяснил возможный провал контрнаступления ВСУ

Военный считает, что украинская армия сильно уступает российской. Он отметил, что Киеву не хватает солдат, а обученные в западных странах бригады не смогут оказать существенного влияния на ход боевых действий.

«Когда Украина будет считать, что у нее достаточно сил для проведения успешной наступательной операции? Ответ, скорее всего, «никогда», - констатировал он.

Риттер призвал Киев не делать ставку на западное вооружение. Россия научилась эффективно на него реагировать, добавил эксперт.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал бои в Артемовске (Бахмут) подготовкой к контрнаступлению ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

