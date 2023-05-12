Риттер: Российские войска сожгут танки Challenger 2

Российские войска уничтожат танки Challenger 2, переданные Украине Великобританией, считает экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом эксперт заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

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По словам Риттера, у ВСУ есть 14 машин Challenger 2, и у этих танков «живучесть никакая».

«Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — подчеркнул эксперт.

Риттер заявил, что армия России готова противостоять любой используемой ВСУ западной технике и уничтожит ее.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил об отправке Киеву тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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