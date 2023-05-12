Риттер: Российские войска сожгут танки Challenger 2

По словам Риттера, у ВСУ есть 14 машин Challenger 2, и у этих танков «живучесть никакая».

«Как только они вступят в бой, их уничтожат. Танки Challenger 2 сожгут так же, как и любой другой украинский танк», — подчеркнул эксперт.

Риттер заявил, что армия России готова противостоять любой используемой ВСУ западной технике и уничтожит ее.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил об отправке Киеву тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

