Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит ВСУ к концу лета

Поражение России в конфликте с Украиной военный назвал невозможным. По его словам, для такого развития событий нет ни одной причины.

Риттер полагает, что РФ способна завершить конфликт на Украине к концу лета или началу осени.

«Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета - началу осени», - сказал бывший разведчик в ходе презентации своей книги «Гонка разоружения».

Глава Комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли усомнился, что конфликт завершится в 2023 году. Он считает, что Украина не сможет реализовать свои цели за это время, передает «Радиоточка НСН».

