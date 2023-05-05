Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит ВСУ к концу лета
Россия накопила достаточный военный потенциал для разгрома украинской армии, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, пишет ТАСС.
Поражение России в конфликте с Украиной военный назвал невозможным. По его словам, для такого развития событий нет ни одной причины.
Риттер полагает, что РФ способна завершить конфликт на Украине к концу лета или началу осени.
«Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета - началу осени», - сказал бывший разведчик в ходе презентации своей книги «Гонка разоружения».
Глава Комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли усомнился, что конфликт завершится в 2023 году. Он считает, что Украина не сможет реализовать свои цели за это время, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
- Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
- За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч
- «Росэнергоатом»: вывозить сотрудников Запорожской АЭС не планируется
- Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
- Глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта
- Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов
- Чавушоглу: в Москве 10 мая пройдет встреча глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии
- По российским подразделениям начали провозить подаренную Путиным икону
- На Украине поблагодарили Великобританию за обучение 15 тысяч солдат ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru