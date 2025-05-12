Режиссер Лебедев назвал смерть Гребешковой огромной личной потерей
Заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова была настоящим профессионалом своего дела. Об этом в беседе с «Известиями» заявил президент Гильдии кинорежиссёров России Николай Лебедев.
По его словам, актриса была для него талисманом и её смерть он считает огромной личной потерей.
«Она была чудесным, очень доброжелательным человеком, очень ярким в общении... с потрясающим чувством юмора», — заключил подчеркнул Лебедев.
Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru