Режиссер Лебедев назвал смерть Гребешковой огромной личной потерей

Заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова была настоящим профессионалом своего дела. Об этом в беседе с «Известиями» заявил президент Гильдии кинорежиссёров России Николай Лебедев.

Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая

По его словам, актриса была для него талисманом и её смерть он считает огромной личной потерей.

«Она была чудесным, очень доброжелательным человеком, очень ярким в общении... с потрясающим чувством юмора», — заключил подчеркнул Лебедев.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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