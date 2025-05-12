Режиссер Лебедев назвал смерть Гребешковой огромной личной потерей

По его словам, актриса была для него талисманом и её смерть он считает огромной личной потерей.

«Она была чудесным, очень доброжелательным человеком, очень ярким в общении... с потрясающим чувством юмора», — заключил подчеркнул Лебедев.

Ранее в Союзе кинематографистов России заявили, что вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова умерла 10 мая на 95-м году жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

