В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко
Военный священник Русской православной церкви иерей Антоний Савченко погиб в зоне специальной военной операции в результате удара ракетной системы HIMARS. О смерти сообщили в пресс-службе Военного отдела Московского патриархата.
По данным отдела, священник находился в районе боевых действий, выполняя пастырские обязанности, когда произошел ракетный обстрел. Точное место происшествия в сообщении не указано.
Антонию Савченко было 32 года. Он служил настоятелем храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044, а также был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.
В РПЦ отметили, что священник с усердием сопровождал военнослужащих, оказывая им духовную поддержку, передает «Радиоточка НСН».
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