В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

Антонию Савченко было 32 года. Он служил настоятелем храма Святого Благоверного Князя Димитрия Донского при воинской части № 64044, а также был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.

В РПЦ отметили, что священник с усердием сопровождал военнослужащих, оказывая им духовную поддержку, передает «Радиоточка НСН».

