Россия подтвердила прекращение всех контактов с Польшей на границе

Вся двусторонняя деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена. Об этом сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, взаимодействие между странами заморожено на всех уровнях, и единственным исключением остается пересечение польскими гражданами границы с Калининградской областью. Дипломат отметил, что Москва не ограничивает въезд польских туристов, тогда как Варшава уже более двух лет не допускает российских граждан на территорию Польши в туристических, культурных, научных и деловых целях.