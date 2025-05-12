Россия подтвердила прекращение всех контактов с Польшей на границе
Вся двусторонняя деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена. Об этом сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
По его словам, взаимодействие между странами заморожено на всех уровнях, и единственным исключением остается пересечение польскими гражданами границы с Калининградской областью. Дипломат отметил, что Москва не ограничивает въезд польских туристов, тогда как Варшава уже более двух лет не допускает российских граждан на территорию Польши в туристических, культурных, научных и деловых целях.
Андреев также указал, что польские власти целенаправленно осложняют любые формы личного общения между гражданами двух стран.
Обострение российско-польских отношений продолжается на фоне регулярных дипломатических конфликтов. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в русофобской политике, включая демонтаж памятников советской эпохи и конфискацию объектов, принадлежащих России. В ответ Кремль внес Польшу в список недружественных стран и выслал десятки польских дипломатов после аналогичных шагов со стороны Варшавы, передает «Радиоточка НСН».
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