Экс-разведчик Риттер: Армия России окружит и уничтожит ВСУ
Подготовленные и хорошо оснащенные российские военные полностью разгромят украинскую армию, которая истощена и потеряла все силы. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Как отметил эксперт, у ВСУ не осталось солдат, танков и боевых машин пехоты.
«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве … Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – рассказал экс-разведчик.
По словам Риттера, у ВС России есть значительное преимущество в личном составе и технике, а украинскую армию «окружат и уничтожат». Как отметил бывший разведчик, сейчас лучшее решение для Киева — безоговорочно капитулировать и принять все условия Москвы.
Ранее Риттер заявил, что западные страны считают неизбежной победу России на Украине и желают минимизировать для себя ее последствия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нидерландах допустили решение конфликта на Украине после выборов в США
- Президент Южного Судана посетит Россию 27-28 сентября
- Экс-морпех Берлетик: Украина лишится территорий перед переговорами с Россией
- Украина получит от США $1,25 млрд через Всемирный банк
- В Словакии накануне выборов в парламент погиб лидер партии Princip
- Гендиректор Большого театра подтвердил, что с афиш убирают имена критиков СВО
- Косачев: Польша плюет в лицо тем, кто ценой жизни освобождал ее от нацистов
- ВТБ предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников
- Экс-разведчик Риттер: Армия России окружит и уничтожит ВСУ
- СМИ: ВСУ хотят срочно пополнить ряды для контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru