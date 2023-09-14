Экс-разведчик Риттер: Армия России окружит и уничтожит ВСУ

Как отметил эксперт, у ВСУ не осталось солдат, танков и боевых машин пехоты.

«Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве … Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись», – рассказал экс-разведчик.

По словам Риттера, у ВС России есть значительное преимущество в личном составе и технике, а украинскую армию «окружат и уничтожат». Как отметил бывший разведчик, сейчас лучшее решение для Киева — безоговорочно капитулировать и принять все условия Москвы.

Ранее Риттер заявил, что западные страны считают неизбежной победу России на Украине и желают минимизировать для себя ее последствия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

