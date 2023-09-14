Экс-разведчик Риттер: армия РФ способна дойти до Одессы
14 сентября 202303:34
Армия России при необходимости способна дойти до Одессы, сообщил в интервью Джеффу Норману бывший разведчик Скотт Риттер из США.
По его словам, если это случится, то будет решающим моментом для Украины. «Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — заявил он.
Ранее полковник США Уилкерсон также заявил, что Украина может потерять Одессу после провала наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru