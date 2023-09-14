Экс-разведчик Риттер: армия РФ способна дойти до Одессы

По его словам, если это случится, то будет решающим моментом для Украины. «Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс», — заявил он.

Ранее полковник США Уилкерсон также заявил, что Украина может потерять Одессу после провала наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

