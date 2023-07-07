Экс-посол США в РФ Салливан: Вашингтон недостаточно быстро оказывает помощь Украине
Экс-посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил The Washington Post, что Вашингтон недостаточно быстро оказывает военную помощь Украине.
По его словам, есть целый ряд систем вооружений, которые США изначально отказывались поставлять, а в конце концов союзники и Украина убедили сделать это. Говоря о возможном заключении мирного договора между Москвой и Киевом, дипломат заявил, что это возможно, однако «оно будет лишь временным».
Также Салливан считает, то, что Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине – маловероятно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: менингококк активно распространяется в закрытых коллективах
- Экс-посол США в РФ Салливан: Вашингтон недостаточно быстро оказывает помощь Украине
- СМИ: в Киевской области раздались взрывы
- Городские службы Москвы перешли на режим повышенной готовности
- Экс-посол Салливан считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине
- Небензя назвал фейками «доказательства» использования иранских дронов в СВО
- Минобороны: российские самолеты в Сирии подвергаются воздействию западных дронов
- СМИ: США рискуют утратить влияние в арктическом регионе
- Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова
- Вильфанд спрогнозировал приход опасного «острова тепла» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru