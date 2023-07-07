Экс-посол США в РФ Салливан: Вашингтон недостаточно быстро оказывает помощь Украине

По его словам, есть целый ряд систем вооружений, которые США изначально отказывались поставлять, а в конце концов союзники и Украина убедили сделать это. Говоря о возможном заключении мирного договора между Москвой и Киевом, дипломат заявил, что это возможно, однако «оно будет лишь временным».

Также Салливан считает, то, что Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине – маловероятно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

