Экс-посол Салливан считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине

То, что Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине – маловероятно, сообщил The Washington Post экс-посол США в РФ Джон Салливан.

МИД выразил протест США после высказываний Салливана

По его словам, это будет иррационально и не улучшит позицию российского президента Владимира Путина «ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая».

Салливан отменил, что американским властям необходимо продолжать следить за ситуацией и не упускать из внимания угрозу ядерной войны.

Ранее в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/russia.usembassy
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