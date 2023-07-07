Экс-посол Салливан считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине
То, что Россия применит тактическое ядерное оружие на Украине – маловероятно, сообщил The Washington Post экс-посол США в РФ Джон Салливан.
По его словам, это будет иррационально и не улучшит позицию российского президента Владимира Путина «ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая».
Салливан отменил, что американским властям необходимо продолжать следить за ситуацией и не упускать из внимания угрозу ядерной войны.
Ранее в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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