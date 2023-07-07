Экс-посол Салливан считает маловероятным применение Москвой ядерного оружия на Украине

По его словам, это будет иррационально и не улучшит позицию российского президента Владимира Путина «ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая».

Салливан отменил, что американским властям необходимо продолжать следить за ситуацией и не упускать из внимания угрозу ядерной войны.

Ранее в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

