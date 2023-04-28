Экс-офицер США заявил о потерях 80% солдат от изначальной численности ВСУ

Он отметил, что численность регулярной украинской армии до начала спецоперации составляла 260 тысяч человек. На сегодняшний день, считает Риттер, 80% состава либо убито, либо ранено или взято в плен. И свои потери ВСУ восполняют неквалифицированными кадрами.

Разведчик, опираясь на публикации в СМИ, сделал выводы, что костяк украинской армии составляют плохо подготовленные мобилизованные граждане.



