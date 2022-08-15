Экс-морпех: воюющих за Украину американцев одолевают сомнения

В корпусе морской пехоты Соединенных Штатов, военнослужащие которой воюют за Киев, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит СМИ Запада и считают политику Вашингтона на Украине преступной, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего морского пехотинца, журналиста Джона Марка Дугана, который уехал в ДНР.

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«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал он.

При этом есть и те, кто считает действия США преступными. «И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — отметил Дуган.

Напомним, действия американских властей во время конфликта вокруг Украины сделали Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство стран Запада. Когда Соединенные Штаты провоцируют Североатлантический альянс на провокацию Москвы, самой большой жертвой становится Европа.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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