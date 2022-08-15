Экс-морпех: воюющих за Украину американцев одолевают сомнения
В корпусе морской пехоты Соединенных Штатов, военнослужащие которой воюют за Киев, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит СМИ Запада и считают политику Вашингтона на Украине преступной, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего морского пехотинца, журналиста Джона Марка Дугана, который уехал в ДНР.
«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал он.
При этом есть и те, кто считает действия США преступными. «И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — отметил Дуган.
Напомним, действия американских властей во время конфликта вокруг Украины сделали Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство стран Запада. Когда Соединенные Штаты провоцируют Североатлантический альянс на провокацию Москвы, самой большой жертвой становится Европа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Трамп потребовал вернуть бумаги, изъятые при обыске в его имении
- СМИ: В России могут узаконить перестановку запчастей на самолетах
- Экс-морпех: воюющих за Украину американцев одолевают сомнения
- Тишковец рассказал о погоде в конце лета
- Кадыров: Спецназ «Ахмат» занял стратегически важную позицию под Северском
- СМИ: Европа стала жертвой конфликта на Украине
- Экс-депутат Рады: Киев готовит подрыв Запорожской АЭС
- Увеличилось число погибших при взрыве в Ереване
- В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
- В автоаварии в Ленинградской области один человек погиб, пятеро пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru