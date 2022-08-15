«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал он.

При этом есть и те, кто считает действия США преступными. «И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — отметил Дуган.

Напомним, действия американских властей во время конфликта вокруг Украины сделали Европу жертвой сложившейся геополитической ситуации и поставили под вопрос единство стран Запада. Когда Соединенные Штаты провоцируют Североатлантический альянс на провокацию Москвы, самой большой жертвой становится Европа.

