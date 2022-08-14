Командир украинского подразделения «Кракен» заявил о невозможности победить российскую армию

Стрельников оценил подготовку украинских военных на два балла из пяти, пишет Газета.ru.

«Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали», — заявил командир «Кракена».

Стрельников рассказал, что начинал службу в Теробороне, проверял машины, «чтобы не было мародерства». Вскоре его и сослуживцев перевели в подразделение «Кракен». По словам Стрельникова, у подчиненных не было специальной подготовки, как об этом сообщают украинские СМИ, вплоть до того, что боевики «Кракена» не умели стрелять из иностранного оружия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность. Это произошло в результате точечных ударов ВКС России, а также массовых потерь и дезертирства, заявил официальный представитель российского ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.