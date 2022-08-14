Командир украинского подразделения «Кракен» заявил о невозможности победить российскую армию
Командир взвода украинского формирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, плененный российскими военными в ходе спецоперации на Украине, считает, что Вооруженные силы Украины не могут «победить российскую армию», передает РИА Новости.
Стрельников оценил подготовку украинских военных на два балла из пяти, пишет Газета.ru.
«Военнослужащие кадровые намного лучше подготовлены, чем в моей роте. Воевать никто не хотел, рапорты писали», — заявил командир «Кракена».
Стрельников рассказал, что начинал службу в Теробороне, проверял машины, «чтобы не было мародерства». Вскоре его и сослуживцев перевели в подразделение «Кракен». По словам Стрельникова, у подчиненных не было специальной подготовки, как об этом сообщают украинские СМИ, вплоть до того, что боевики «Кракена» не умели стрелять из иностранного оружия.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что нацбатальон «Кракен» утратил боеспособность. Это произошло в результате точечных ударов ВКС России, а также массовых потерь и дезертирства, заявил официальный представитель российского ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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