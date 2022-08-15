По словам журналиста китайской газеты Лу Сюэ, как показывает текущий кризис, когда Соединенные Штаты провоцируют Североатлантический альянс на провокацию Москвы, самой большой жертвой становится Европа, которая серьезно пострадала от побочного эффекта украинского кризиса. В настоящее время европейские страны сталкиваются с энергетическим кризисом и резким ростом цен. В рецессии оказались ключевые страны Европы. Это грозит политической и социальной нестабильностью.

Global Times отмечает, что Вашингтону невыгодно сотрудничество России и Китая с Европой. Однако вместо декларируемого США «единства» Запада такая политика, наоборот, привела к расколу западных стран и самой Америки.

Напомним, сотрудничество президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана провоцирует у НАТО большое раздражение. Анкара решила пока не присоединяться к санкциям против Москвы.

