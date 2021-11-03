Рада отправила в отставку сразу пять членов правительства Украины

Верховная рада отправила в отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины, который занимал должность с марта прошлого года. Его должен сменить на этом посту вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также уже уволенный со своей должности.

По данным украинских СМИ президент Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру. Утверждается, что Зеленский хочет видеть «говорящего» главу Минобороны вместо «молчащего» Тарана.

Верховная рада сегодня также уволила вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Вместо него ведомство возглавит глава таможенной службы Павел Рябикин. Ещё один уволенный - Роман Абрамовский, его отправили в отставку с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Наконец, парламент Украины отправил в отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики. Предполагается, что на эту должность будет предложен заместитель главы офиса президента Юлия Свириденко.

