Министр обороны Украины Таран подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Информацию об этом распространил через свой Telegram-канал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Причина отставки не уточняется. Возможным кандидатом на освободившееся место главы Минобороны незалежной называют Алексея Резникова, который накануне подал прошение об отставке с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, отмечает RT.

«Украине сейчас нужен такой министр обороны как Резников», - приводит «Свободная пресса» мнение первого вице-спикера Верховной Рады, главы пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

Ранее сегодня стало известно, что бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош назначен на должность советника главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.

