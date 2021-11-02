Министр обороны Украины Таран подал в отставку
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку. Информацию об этом распространил через свой Telegram-канал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Причина отставки не уточняется. Возможным кандидатом на освободившееся место главы Минобороны незалежной называют Алексея Резникова, который накануне подал прошение об отставке с должности вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, отмечает RT.
«Украине сейчас нужен такой министр обороны как Резников», - приводит «Свободная пресса» мнение первого вице-спикера Верховной Рады, главы пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Корниенко.
Ранее сегодня стало известно, что бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош назначен на должность советника главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного.
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