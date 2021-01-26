«Без транзита всё развалится!» Экономист подтвердил «газовую аферу» Украины
Украинский политолог и экономист в эфире НСН рассказал, почему потеря транзита российского газа обернулась бы для Киева катастрофой.
Руководитель молодежного крыла второй по числу депутатов в Верховной Раде партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По его словам, используемая Украиной схема транспортировки топлива с реверсом через Словакию даёт практически трёхкратную наценку.
«Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют», - уверен политик.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что еще семь лет назад было понятно, что разговорам о реверсе не стоит верить.
«Это бредни. Почему "Газпром" пошел на уступки – это вообще непонятно. Он разрешил Украине нарисовать виртуальный реверс и стал относиться к нему как к настоящему. Не может быть никакого реверса в Словакию, он возможен только на приграничных территориях», - отметил он.
Дудчак добавил, что для Украины было бы катастрофой потерять транзит российского газа.
«Это мы говорим о гипотетической ситуации. Полностью от транзита Украина вряд ли откажется. Беда для Украины даже не столько в том, что будут потери от отсутствия транзита, а в том, что негде будет взять газ для населенных пунктов. Если будет потеря транзита, то будут технические проблемы. Вся ГТС на транзите и держится. Иначе всё развалится к чёртовой матери. Уже некоторые части трубопровода закрываются за ненужностью, но пока у них есть потребность – они рады. А дальше будем надеяться, что придет более вменяемое руководство, которому будет не всё равно, в отличие от нынешних и предыдущих властей», - заключил Дудчак.
Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, что сохранение транзита российского газа через Украину зависит исключительно от адекватности Киева.
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