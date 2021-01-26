«Без транзита всё развалится!» Экономист подтвердил «газовую аферу» Украины

Руководитель молодежного крыла второй по числу депутатов в Верховной Раде партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По его словам, используемая Украиной схема транспортировки топлива с реверсом через Словакию даёт практически трёхкратную наценку.

«Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют», - уверен политик.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что еще семь лет назад было понятно, что разговорам о реверсе не стоит верить.