Экс-главкома ВМС ФРГ Шёнбаха на Украине внесли в базу «Миротворец» за мнение по Крыму
Немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, который подал в отставку с поста главнокомандующего военно-морскими силами (ВМС) Германии, внесён в базу украинского ресурса «Миротворец» за точку зрения по Крыму.
На сайте «Миротворца» сообщается, что Шёнбах включен в базу за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма, отмечает RT.
Ранее Шёнбах в Индии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес Москвы, которая якобы может планировать дестабилизацию Украины, «нонсенсом». Военачальник также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Вскоре Шёнбах объяснил, что эта точка зрения – его частная, и подал в отставку.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,1 млн+63 205 / сут.
Умерли
326 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+23 045 / сут.
- Экс-главкома ВМС ФРГ Шёнбаха на Украине внесли в базу «Миротворец» за мнение по Крыму
- Лондон угрожает Москве санкциями в случае введения «марионеточного» режима на Украине
- Часть команды с загоревшегося танкера в Черном море вернулась на судно для оценки ситуации
- «Покажем дулю». В России прокомментировали новый западный сценарий с нападением на Калининград
- В США раскрыли план по «нейтрализации» Калининграда на случай войны с НАТО
- В России выявили распространение «омикрона» в 64 регионах
- Бастрыкин дал поручение передать в ГСУ СК дело о гибели школьницы от нападения собак
- МИД России предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине
- Британский МИД заявил о намерении Москвы привести к власти на Украине пророссийские силы
- Семья бывшего чеченского судьи Янгулбаева выехала из России из-за угрозы жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru