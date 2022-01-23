Экс-главкома ВМС ФРГ Шёнбаха на Украине внесли в базу «Миротворец» за мнение по Крыму

Немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, который подал в отставку с поста главнокомандующего военно-морскими силами (ВМС) Германии, внесён в базу украинского ресурса «Миротворец» за точку зрения по Крыму.

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На сайте «Миротворца» сообщается, что Шёнбах включен в базу за «участие в попытках легализации оккупации» Крыма, отмечает RT.

Ранее Шёнбах в Индии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес Москвы, которая якобы может планировать дестабилизацию Украины, «нонсенсом». Военачальник также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Вскоре Шёнбах объяснил, что эта точка зрения – его частная, и подал в отставку.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолитикаВоенныеГерманияМиротворецУкраина
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