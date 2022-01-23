Сенатор Пушков отреагировал на отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха

«Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено», — отметил Пушков в Telegram.

Ранее Шёнбах в Индии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес Москвы, которая якобы может планировать дестабилизацию Украины, «нонсенсом». Военачальник также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Вскоре Шёнбах объяснил, что эта точка зрения – его частная, и подал в отставку,

В Минобороны ФРГ также прокомментировали произошедшее, пояснив, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме, отмечает RT.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

