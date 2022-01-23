Сенатор Пушков отреагировал на отставку главнокомандующего ВМС Германии Шёнбаха
Сенатор Алексей Пушков высказал мнение по поводу ухода с поста главнокомандующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха в связи с его высказываниями о том, что Крым не вернется в состав Украины, а также о расширении НАТО на восток.
«Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено», — отметил Пушков в Telegram.
Ранее Шёнбах в Индии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес Москвы, которая якобы может планировать дестабилизацию Украины, «нонсенсом». Военачальник также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Вскоре Шёнбах объяснил, что эта точка зрения – его частная, и подал в отставку,
В Минобороны ФРГ также прокомментировали произошедшее, пояснив, что не разделяют мнение Шёнбаха о Крыме, отмечает RT.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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