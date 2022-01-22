Глава ВМС Германии: Крым не вернется в состав Украины

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт», — цитирует Шенбаха РИА Новости.

Таким образом вице-адмирал прокомментировал ситуацию на Украине.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США тайно согласились на вхождение Крыма в состав России в 2014 году. По словам парламентария, РФ получила полуостров «по существующим договоренностям за государственный переворот».

