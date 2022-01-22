Глава ВМС Германии: Крым не вернется в состав Украины
Крым никогда не вернется в состав Украины, считает глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт», — цитирует Шенбаха РИА Новости.
Таким образом вице-адмирал прокомментировал ситуацию на Украине.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США тайно согласились на вхождение Крыма в состав России в 2014 году. По словам парламентария, РФ получила полуостров «по существующим договоренностям за государственный переворот».
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