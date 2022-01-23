Министр обороны страны Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке. Вице-адмирал назвал свой уход в отставку необходимым во избежание «дальнейшего ущерба» немецкому флоту, вооруженным силам и непосредственно стране.

В Индии Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес Москвы, которая якобы может планировать дестабилизацию Украины, «нонсенсом».

26 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

