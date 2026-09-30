Россиянам назвали ухудшающие сон привычки

Использование гаджетов на ночь очень отрицательно сказывается на качестве сна, предупредила невролог Лидия Чижикова. По её словам, всё дело в мелатонине.

Как пояснила специалист в комментарии «Ленте.ру», пока индивид смотрит сериалы в постели или листает ленту перед сном, синий свет экрана подавляет выработку этого гормона, который управляет процессом сна.

В случае регулярной привычки сидеть в гаджетах перед сном, биологические часы начинают сбиваться. Сон разрушает просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь.