Россиянам назвали ухудшающие сон привычки
Использование гаджетов на ночь очень отрицательно сказывается на качестве сна, предупредила невролог Лидия Чижикова. По её словам, всё дело в мелатонине.
Как пояснила специалист в комментарии «Ленте.ру», пока индивид смотрит сериалы в постели или листает ленту перед сном, синий свет экрана подавляет выработку этого гормона, который управляет процессом сна.
В случае регулярной привычки сидеть в гаджетах перед сном, биологические часы начинают сбиваться. Сон разрушает просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь.
По словам невролога, нарушают сон также курение, решение рабочих задач или построение в голове сложных планов. Кроме того, еще одним врагом сна считается обильная трапеза. Она ломает циркадные ритмы ЖКТ, ухудшает качество сна, пояснила невролог.
В России большой спрос на товары для сна связан с повышенной тревожностью населения и с «маркетингом на человеческих слабостях». Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал ранее член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.
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